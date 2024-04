A partir das 8h desta segunda-feira (1º), o Hospital Tramandaí suspenderá as atividades do seu Centro Obstétrico e o Serviço de Obstetrícia. A informação foi confirmada pelo hospital e pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), responsável pela administração da instituição. Um comunicado divulgado neste sábado (30) anunciou a decisão, alegando escassez de recursos. Não há previsão de retorno do atendimento no setor.