A Justiça concedeu liminar na noite desta sexta-feira (29) determinando que o Estado e o município de Tramandaí, no Litoral Norte, enviem, em até 24 horas, recursos suficientes que garantam o funcionamento do atendimento da emergência e da maternidade do Hospital Tramandaí. A ação atende a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). Em caso de descumprimento, haverá multa diária no valor de R$ 10 mil e bloqueio de valores.