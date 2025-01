Justiça equatoriana determina prisão de militares por desaparecimento de quatro menores

Um tribunal penal do Equador ordenou, nesta terça-feira (31), a prisão preventiva de 16 militares que estão sendo investigados pelo suposto desaparecimento forçado de quatro adolescentes, em um caso que gerou comoção no país e preocupação entre organismos internacionais, informou o Ministério Público (MP).

"Com base nos elementos de convicção apresentados, o Juiz do caso determina prisão preventiva para os 16 militares processados pelo suposto desaparecimento forçado", informou o órgão por meio de sua conta na rede social X.

O tribunal de Guayaquil realizou uma audiência na qual o MP formalizou as acusações contra os 16 membros da Força Aérea Equatoriana (FAE) que são investigados pelo desaparecimento subsequente à detenção dos menores, que tinham entre 11 e 15 anos, no dia 8 de dezembro por um suposto roubo.

Saúl Arboleda, Steven Medina e os irmãos Josué e Ismael Arroyo foram detidos no bairro de Las Malvinas, no sul de Guayaquil, uma das principais cidades afetadas pela violência do narcotráfico, onde o governo mantém as Forças Armadas nas ruas.