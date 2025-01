Gendarme argentino vive 'situação grave' na Venezuela, alerta CIDH

O gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detido ao entrar na Venezuela vindo da Colômbia, "se encontra em uma situação grave e urgente", alertou nesta sexta-feira (3) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que exige informações de Caracas sobre seu paradeiro e que ele possa se comunicar com sua família.

Segundo a CIDH, "funcionários públicos do alto escalão" venezuelano declararam que o gendarme "está detido", sem especificar o número do processo, qual tribunal está encarregado do caso, se ele recebeu cuidados médicos necessários ou o local exato onde se encontra.