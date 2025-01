Kiribati é o primeiro país a comemorar o Ano-Novo; veja como foram as festas de Réveillon pelo mundo

O ano de 2025 já começou em alguns países. Dezessete horas à frente do horário de Brasília, Kiribati , um país insular bem próximo à Linha Internacional da Data, foi a primeira nação a comemorar a chegada no novo ano .

A Nova Zelândia já celebrou, com 16 horas de antecedência ao Brasil, a virada do ano. Da mesma forma a Austrália soltou fogos de artifício pouco antes da meia-noite. Outros países também já comemoraram a chegada no novo ano. Veja abaixo imagens pelo mundo.