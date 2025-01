Ataque a tiros em fila para boate em Nova York deixa 10 feridos

O chefe da patrulha também disse que teria "tolerância zero" para ataques como esse, classificados por ele como "sem sentido". Ele destacou ainda que não se tratou de um ato terrorista, embora as motivações do crime ainda sejam desconhecidas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a forte presença de viaturas e ambulâncias do lado de fora do Amazura, minutos depois do ataque, no primeiro dia do ano, marcado por um atentado em New Orleans e a explosão de um carro da Tesla em frente ao Trump Hotel, em Las Vegas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)