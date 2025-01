Homem de 62 anos é morto a tiros em Passo Fundo

Um homem de 62 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira (2) na Rua 3 de Agosto, dentro da Ocupação 04 do bairro José Alexandre Zachia, em Passo Fundo, no norte do Estado. Ele foi identificado como Nésio Ivo Soares. Este é o primeiro homicídio de 2025 no município.