Brigada Militar resgata pássaros silvestres que estavam em cativeiro em Passo Fundo

A Brigada Militar resgatou 13 pássaros silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro em Passo Fundo , no norte gaúcho, nesta quinta-feira (2). A operação aconteceu nos bairros Vera Cruz e São Luiz Gonzaga após denúncias realizadas pelo aplicativo de mensagens do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM).

No bairro Vera Cruz foram encontrados nove pássaros silvestres mantidos ilegalmente dentro de gaiolas. As espécies encontradas no local foram Canário-da-terra, Sabiá, Azulão e Coleirinho.