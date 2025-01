Polícia investiga caso de turista gaúcha atingida por fogos de artifício em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso da turista gaúcha, Bianca Miranda Silva, 27 anos, atingida por fogos de artifício dentro de um apartamento em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, durante o Réveillon. De acordo com o g1, a polícia apura se houve o crime de lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, Osnei de Oliveira, serão feitas perícias no local onde os fogos foram acionados e no apartamento onde ela estava com o companheiro.