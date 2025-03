Dortmund vence Mainz e mantém esperança por vaga nas copas europeias

Maximilian Beier, que formou a dupla de ataque do Dortmund com Karim Adeyemi, abriu o placar aos 39 minutos e, depois de duas cobranças de escanteio de Nico Schlotterbeck, Emre Can (42') e Beier (72') marcaram de cabeça. O gol do Mainz saiu dos pés do meia Paul Nebel (76').