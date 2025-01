Cartas de tarot foram utilizadas para as previsões de 2025.

Como será o ano de 2025? Para ter ideia do que vem pela frente no próximo ano, três especialistas foram convocados: a taróloga Carmem Porto, que jogou as cartas de tarot para fazer suas previsões; o Pai Ricardo de Oxum, que usou os búzios para ver o futuro, ambos de Porto Alegre; e a Mãe Michelly da Cigana, que consultou o baralho cigano, que atende em Alvorada.