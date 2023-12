O palco onde serão realizadas as atrações do Réveillon 2024 começou a ser montado esta semana no trecho 1 da orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. A estrutura possui 12 metros de largura por 10 metros de altura. Também serão instalados três painéis de led, sendo dois nas laterais e um no fundo do tablado. As alterações no trânsito da região podem ser consultadas no mapa mais abaixo. A festa será gratuita.