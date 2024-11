Seis em cada 10 gaúchos avaliam positivamente o atendimento de saúde que recebem, aponta pesquisa

Seis em cada 10 gaúchos avaliam de forma positiva o atendimento que recebem nas redes pública e privada de saúde. A maioria reclama do tempo de espera para consultas e da falta de médicos. As informações estão em uma pesquisa encomendada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) e executada pelo Instituto de Pesquisas de Opinião (IPO), com o objetivo de compreender a percepção da sociedade sobre os sistemas e a relação médico-paciente.