O canal nacional de consultoria para médicos, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), segue desativado dois meses após sua suspensão. O Telessaúde RS encerrou os atendimentos em agosto, alegando falta de recursos por parte do Ministério da Saúde. Desde então, impasses entre o governo federal e a universidade travam a retomada do serviço.