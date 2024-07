Fila do SUS estabiliza na Capital, mas fecha semestre como a maior da série histórica

A fila de espera por consultas especializadas segue crescendo em Porto Alegre, mas de forma mais lenta. Dados do Sistema Único de Saúde (SUS), compilados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mostram que no primeiro semestre de 2024, o acumulado de atendimentos saltou 3,79% — eram 170.367 pedidos por consultas na fila em janeiro, ante os 176.838 do mês de junho. Os dados constam no portal de transparência SMS e são divulgados mensalmente pela administração da Capital.