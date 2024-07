Memória Notícia

VÍDEO: Hospital Psiquiátrico São Pedro completa 140 anos em meio a mudanças trazidas pela reforma psiquiátrica

Estabelecimento acompanhou o desenvolvimento da psiquiatria e do cuidado em saúde mental no mundo. O hospital tornou-se um centro de saúde e já chegou a ter 5 mil residentes. Atualmente, estrutura conta com 108 leitos

11/07/2024 - 22h00min Atualizada em 12/07/2024 - 12h06min