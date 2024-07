O Rio Grande do Sul dispõe de 3.020 leitos psiquiátricos (em espaços especializados em saúde mental), sendo 1.781 vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dados de junho apresentados pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Eles estão distribuídos em 160 municípios gaúchos. De acordo com análise do Núcleo de Psiquiatria da entidade, no entanto, há um déficit de 2 mil leitos no Estado.