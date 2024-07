Os prédios históricos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, preservam um misto de beleza, tristeza e mistério. Construídos no século 19, ficam a poucos metros da movimentada Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. O São Pedro completou 140 anos. O antigo hospício virou uma instituição de atendimento ambulatorial, internação, ensino e pesquisa na área de psiquiatria.