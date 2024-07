Impactos sociais e psíquicos Notícia

Insônia, ansiedade, tristeza e vergonha: como o endividamento impacta na saúde mental do brasileiro

Conforme pesquisa da Serasa, maioria dos endividados sente o reflexo das contas em atraso no sono, na vida social e no trabalho. Psicólogos alertam que estresse e pressão causados pela situação podem gerar ou agravar problemas, mas destacam que há maneiras de melhorar a relação com o dinheiro

08/07/2024 - 18h00min Atualizada em 08/07/2024 - 18h00min