No mês da enchente, a taxa de inadimplência dos gaúchos caiu a 36,98%. Após vários recordes, o índice de adultos com contas atrasadas no Rio Grande do Sul passou a ser o segundo menor do país, atrás apenas do Piauí. Mas não se engane. Isso ocorreu porque as empresas suspenderam a negativação de consumidores, alertou o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.