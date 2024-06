Necessária em todo e qualquer momento da vida, a educação financeira é ainda mais essencial em momentos de crise. Desde o momento em que se dimensionou o impacto econômico da enchente no Rio Grande do Sul, medidas passaram a surgir. Entre elas, estão as que permitem a suspensão de dívidas, desde meros empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento a financiamentos imobiliários.