Com uma perda diária estimada em R$ 49,2 milhões, o turismo gaúcho acumulou um prejuízo de R$ 1,33 bilhão com uma receita que não aconteceu durante a enchente. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O montante é 56,5% do faturamento que era previsto para maio.