Um agradecimento especial para quem lê, anota, busca dicas e apoia tanta gente legal que aparece nesta coluna

Do jeito que amamos: entre os destinos de 2024 tivemos lugares como os lençóis cidreirenses. Sara Bodowsky / arquivo pessoal

Esta é a nossa última coluna de 2024. Um ano cheio de desafios que termina com uma sensação agridoce de se precisar celebrar o seu final.

Não tenho o hábito de olhar muito para trás. Sei por onde passei, lembro das pessoas que encontrei, mas sempre me interessou mais o amanhã do que o ontem. E, com a maturidade, passei também a me dedicar mais a voltar a atenção para o hoje.

Eu quero agradecer a ti, que todos os finais de semana olha com carinho para o “hoje” dessa coluna. Que lê, anota, busca dicas e apoia tanta gente legal, desde pequenos negócios e destinos turísticos até músicos, artistas e artesãos que venho destacando aqui em Donna semanalmente.

Que tuas festas de final de ano sejam acolhedoras, cheias de paz e muito amor. E que 2025 venha com toda a potência, luz e prosperidade. Um beijo. Nos encontramos novamente no dia 11 de janeiro do ano que vem!

Caminhos de Hamburgo velho

O bairro mais antigo de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, ganhou um roteiro especial para celebrar o turismo e a história: é o Caminhos de Hamburgo Velho (@caminhosdehamburgovelho).

O projeto reúne 38 empreendimentos dos setores de gastronomia, hotelaria, cultura e criatividade, todos situados no bairro de Hamburgo Velho. O lugar tem casarões centenários preservados e museus espetaculares, como a Casa Schmitt-Presser e a Fundação Ernesto Frederico Scheffel, essa última com o acervo pessoal do artista, um dos grandes nomes da pintura gaúcha.

Sou um tanto suspeita para falar de Hamburgo Velho: nasci, estudei e cresci no bairro. Ver ele se renovando, com tantas operações bacanas sendo abertas ou revitalizadas, me deixa muito feliz.

Lá no meu Instagram (@SaraBodowsky) já tem um vídeo com um pouco desse roteiro. O segundo vai ao ar na noite deste domingo. Confere lá!

Com visual de festa e recomeço

Cantora Bibiana Petek é atração no domingo, a partir das 15h. Guilherme Custodio / divulgação

Começou na última quinta e vai até domingo o evento Natal na Orla, no Cais Embarcadero. Depois de meses fechado, o espaço – todo decorado com a temática da época – recebe uma programação intensa de atrações artísticas.

No sábado, a partir das 14h, tem contação de histórias e espetáculos natalinos. Já às 19h rola o show Tributo a Tim Maia e, às 21h30min, apresenta-se a dupla Claus e Vanessa.

Domingo, às 15h, tem música com Bibiana Petek, e às 17h30min, o show do Motherfunky. O Natal na Orla é grátis.

Abundância em 2025

Quem me acompanha por aqui sabe que curto muito assuntos relacionados com boas energias na nossa casa. Por isso, sigo há pelo menos uma décadas as sugestões de uma grande amiga, a Marilda Romero (segue no Instagram @marildaromero.fengshui), estudiosa e consultora sobre o milenar Feng Shui.

E vou dividir com vocês uma dica que ela sempre traz para as mesas de Natal e que pode ser repetida no Ano-Novo: é a prática das nove laranjas.

Monte uma travessa com nove laranjas (ou múltiplos desse número, se o grupo convidado for maior) sobre a mesa de celebração. A ideia é compartilhar beleza (a forma), alegria (a cor), espiritualidade (o círculo) e abundância dos ciclos (o números nove), junto com as boas experiências vividas no ano que serão celebradas.