Osteria em Porto Alegre traz a boa comida italiana em ambiente acolhedor

Prestes a completar dois anos da abertura, o Benjamin Osteria Moderna é uma celebração dos sentidos. Pensado com um cardápio leve e com produtos sempre que possível locais, traz a ideia italiana da boa comida em um ambiente acolhedor.

O chef Bruno Hoffmann comanda a execução do cardápio com perfeição. Absolutamente todos os detalhes do prato são saborosos — como o crudo de filé mignon onde até os chips de batata são espetaculares. Também sou fã do wagyu, ponto perfeito, e das sobremesas — prova a Verde e Giallo, com casquinha de chocolate com gelato de pistache e de milho.

Como o restaurante muda o cardápio de acordo com a estação, a proposta deste verão são opções com frutos do mar e ingredientes frescos. Mais um motivo para voltar lá e provar essas novidades.

Digo sem qualquer dúvida: o Benjamin, hoje, é um dos meus restaurantes preferidos na cidade. Longa vida para essa verdadeiro refúgio da boa gastronomia.

Fica no Edifício JBZ, na Avenida Carlos Gomes, 400, térreo. Oferece café da manhã, brunch nos sábados, almoço, jantar e happy hour. Confira os horários no perfil @benjamin.osteria ou pelo site.

Delícia da culinária japonesa

Kampeki Sushi, de Canoas, está com telentrega em Porto Alegre. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

O Kampeki Sushi, que leva muita gente de Porto Alegre até Canoas há pelo menos cinco anos para degustar comida japonesa de muita qualidade, está na capital gaúcha com telentrega.

Testei a novidade há poucas semanas e foi um sucesso lá em casa. O contato foi feito por telefone e o produto chegou fresco, superbem acondicionado e com um sabor delicioso. Destaque para a saladinha sunomono da marca — sou muito fã.

A tele em Porto Alegre funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, pelo WhatsApp (51) 99747-4567. Os pedidos também podem ser feitos pelo site. Perfil nas redes: @kampekisushi.

Fevereiro com novidades

Um dos mais tradicionais e premiados restaurantes de Porto Alegre, o tailandês Koh Pee Pee traz durante todo o mês de fevereiro o Menu Happy Hour.

De segunda a sábado, das 18h30min às 19h30min, o local oferecer dois drinks — ou um baldinho de cerveja com quatro unidades — e uma entrada, com valor fechado de R$ 99.

Os drinks têm versões com e sem álcool. São oferecidas no Happy entradas do cardápio como Poh Pia, Sa-teh e Krathong Thong. Há opções também para vegetarianos.

O Koh Pee Pee fica na Rua Schiller, 83, bairro Rio Branco. Reservas pelo telefone (51) 3333.5150 ou pelo site. Perfil nas redes sociais: @kohpeepeethairestaurante.

Agenda especial na Fundação Iberê

Fundação Iberê terá entrada gratuita no feriado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

E neste domingo, feriado em homenagem à padroeira da Capital, Nossa Senhora dos Navegantes, tem presente para quem estiver pela cidade: a Fundação Iberê terá entrada gratuita.

São quatro exposições para visitar: Iberê 110 Anos — Minha Restinga Sêca, Iberê Camargo — Território das Águas, 35ª Bienal de São Paulo — Coreografias do Impossível — Itinerância Porto Alegre e Un Lento Venir Viniendo. Capítulo III, com obras do colecionador argentino Alec Oxenford.