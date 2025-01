Você já foi a Uruguaiana? Se a resposta for não, leia este texto

Local é procurado por vários motivos: da gastronomia ao turismo de compras. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Você já foi a Uruguaiana? Se a resposta é não, está tudo bem. Fui pela primeira vez em 2014 e levei muitos anos para voltar. Hoje, Uruguaiana está entre meus destinos de viagem preferidos dentro do Estado.

São vários os motivos: gastronomia variada e sempre muito boa; turismo de compras dentro da cidade, com os free shops no lado brasileiro (que vendem com valores em reais com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito brasileiro) e, cruzando a fronteira, com as lojas de vinhos argentinos em Paso de Los Libres.

Para quem curte experiências rurais, também tem várias opções. Neste fíndi trago um pouquinho aqui na coluna e sigo na próxima semana com mais dicas sobre o destino.

Aproveita e vai no meu Instagram, no @SaraBodowsky, para conferir dois vídeos: em um deles mostro Uruguaiana e, no outro, dou as dicas para visitar Paso de Los Libres.

Experiências rurais na divisa

São várias, mas trago duas aqui:

Quinta Paraíso

A propriedade familiar produz artesanalmente queijos, manteiga, pães, doce de leite, vinhos e espumantes. É possível ter contato com animais da fazenda como terneiros e ovelhas, inclusive filhotes, além dos animais domésticos – a cadelinha Clair é parte do receptivo, acompanhando os grupos e apresentando todo o lugar.

Leia Mais Vai viajar de carro ao Uruguai? Confira uma lista rápida do que você vai precisar

O passeio tem seu ápice no lanche final, onde é oferecida uma mesa farta com um café todo feito com produtos locais. Visitas sob reserva pelo perfil @quintaparaiso ou WhatsApp (55) 99976-2752.

Canto Queijaria

Queijos conhecidos nacionalmente. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Os queijos produzidos pelo casal Mari Rosa e Paulo Ceratti já são conhecidos no Rio Grande do Sul e no Brasil. E a queijaria, que fica em Barra do Quaraí, pode ser visitada. É preciso agendamento.

O passeio vai desde o contato com os animais no pasto, até conhecer os métodos de ordenha e a produção dos queijos. Ao final, há a degustação dos queijos da Canto e também de vinhos de vinícolas locais. Reservas pelo (55) 99732-2026 ou pelo @cantoqueijaria.

Entrando na Argentina

Hospedado em Uruguaiana, você pode passar quantas vezes quiser para Paso de Los Libres. Mas lembre-se: diferentemente da fronteira Brasil-Uruguai, cada vez que você entra na Argentina é preciso fazer todo o trâmite de imigração para aquele país.

Alguns seguidores das minhas redes sociais dizem que atravessaram para Libres e não pediram todos os documentos. Comigo também já aconteceu – porém, outras vezes avaliaram nos detalhes. Minha dica: leve sempre.

Documentos pessoais

Passaporte ou RG – este deve estar em bom estado e ter sido emitido nos últimos 10 anos. Criança pode apresentar a Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada).

– este deve estar em bom estado e ter sido emitido nos últimos 10 anos. Criança pode apresentar a Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada). Permissão de Viagem para Menores: se menores de idade estiverem viajando sem um ou ambos os pais ou responsáveis legais, é necessário apresentar autorização judicial ou autenticada em cartório.

se menores de idade estiverem viajando sem um ou ambos os pais ou responsáveis legais, é necessário apresentar autorização judicial ou autenticada em cartório. Carteira de motorista como habilitação se estiver dirigindo o veículo (NÃO vale como identificação para cruzar a fronteira).

Documentos do carro

CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo): o documento do veículo precisa estar em nome do condutor ou com autorização por escrito do proprietário com autenticação em cartório. Se o seu carro está financiado, o agente financeiro deve fornecer essa autorização.

o documento do veículo precisa estar em nome do condutor ou com autorização por escrito do proprietário com autenticação em cartório. Se o seu carro está financiado, o agente financeiro deve fornecer essa autorização. Seguro Carta Verde: seguro obrigatório para circulação de veículos no Mercosul. Contrate com a seguradora.

Moeda e dinheiro

Você pode levar reais ou dólares para trocar por pesos argentinos.

Cartões de crédito/débito: confirme se estão habilitados para uso internacional.

Alguns lugares em Paso de Los Libres aceitam reais ou até Pix.

ATENÇÃO

Se você vai seguir de carro além de Paso de Los Libres para Buenos Aires ou algum destino no interior da Argentina, preste atenção no que também pode ser pedido:

Kit de primeiros socorros: bandagens.

álcool e tesouras, conforme exigências locais.

Extintor de incêndio (em bom estado e

dentro do prazo de validade).

Triângulo de sinalização.

Colete refletivo.

Cinta de reboque em caminhonetes.

(porém, não pode ter o engate fixo para reboque, só o removível).

É obrigatório manter os faróis baixos ligados, mesmo de dia, nas estradas argentinas.