Passeios, vinícola e comida na brasa: três dicas para celebrar Porto Alegre 

Os guias e professores de Turismo Tamara e Evandro. Viva+POA / Divulgação

Que tal turistar por Porto Alegre com olhos de primeira vez? A dica é conhecer os passeios cheios de história do pessoal da Viva+POA.

Tem caminhadas por vários bairros, onde os prédios e paisagens vão sendo explicados e contextualizados, tem trajetos temáticos como o da história negra na cidade, a Revolução Farroupilha e tours literários. E tem dois que fiz na última semana – e que vocês podem conferir no meu Instagram (@SaraBodowsky): o Histórias e Cervejas do 4º Distrito, que passa por bares cervejeiros enquanto explica a arquitetura e a linha de tempo da região, e o Lendas Urbanas de Porto Alegre – que é à noite, sai da Praça da Matriz e conta, através de passeio guiado e teatro, os mistérios do nosso Centro Histórico.

Os tours têm à frente a Tamara e o Evandro, guias de turismo e também professores de cursos técnicos na área de turismo.

O site para você conhecer o trabalho e escolher o seu passeio é o vivamaispoa.com.br. Ou acesse pelo Instagram @vivamais.poa.

Vinícola na cidade: um brinde no coração da Zona Sul

Experiência harmoniza com produtos do bairro Vila Assunção. Cave Poseidon / divulgação

E a coluna comemora o aniversário de Porto Alegre com mais uma dica muito bacana e até inesperada: a vinícola urbana Cave Poseidon, no coração da Vila Assunção, na zona sul de Porto Alegre.

O Carlo de Léo se apaixonou pela ideia de ter uma vinícola dentro da cidade. As uvas vêm de várias regiões do Estado – de acordo com a qualidade e a característica de cada terroir de produção. Ele vinifica em casa, em uma verdadeira minivinícola – muito bem aparelhada e com vinhos surpreendentes!

O casarão histórico é lindíssimo e tem inclusive histórias de ter recebido visitantes ilustres como nosso Erico Verissimo e o escritor francês Saint-Exupéry.

As experiências incluem a harmonização das bebidas com produtos do próprio bairro: chocolates, pães, queijos e charcutarias. É preciso reservar previamente as visitas e experiências pelo WhatsApp (51) 99106-9033. O perfil no Instagram é o @caveposeidon.

Comida de brasa: o equilíbrio entre o clássico e o criativo

O cardápio do Fogo sempre apresenta novidades, tanto nas carnes quantos nos drinks autorais. EVE6D / Divulgação

E a gente sempre tem aqueles lugares que parecem um evento quando vamos, não é mesmo? Para mim, o Fogo é um deles.

O balcão em torno do fogo mesmo, as comidas na brasa, a carta de drinks e de vinhos, tudo te traz exatamente para o momento presente, para o desfrutar dos sabores e sensações.

O cardápio sempre tem novidades com assados especiais, carnes maturadas, texturas diferentes e drinks autorais. E a proposta do restaurante, que já passou dos dois anos, se divide com equilíbrio entre os pratos clássicos da parrilla e pratos mais criativos, sempre tendo o fogo como elemento principal.