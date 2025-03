As emoções podem "invadir" nossos ambientes em períodos de Mercúrio retrógado. Hikmet / stock.adobe.com

Minha vida mudou muito nos últimos anos. Foi quando passei a buscar pequenos movimentos para manter a energia e a mente em equilíbrio. Taurina nata, meu lar sempre foi ninho para recuperar o fôlego e aninhar a alma. Aplico várias técnicas do Feng Shui em casa e curto os resultados.

No período de Mercúrio retrógrado (de 28/02 a 15/03) que estamos vivendo, pedi para minha amiga e consultora no tema, Marilda Romero, me explicar um pouco sobre as emoções que parecem “invadir” nossos ambientes nessa época.

Marilda conta que podem ocorrer vazamentos de água aparentemente inexplicáveis (no meu prédio simplesmente o cano principal da caixa d’água quebrou), panes elétricas nos aparelhos da casa ou até infestação de insetos.

No Feng Shui, cada tipo de manifestação está ligada a uma emoção humana – especialmente em períodos retrógrados essas emoções, quando mal resolvidas, se manifestam nos ambientes para nos oferecer uma oportunidade para ressignificar, resolver e reestruturar. Como diz a Marilda: “a casa se expressa e acolhe o seu cuidado. A vida flui”.

Por isso, esse é um momento de aprendizado, mais do que qualquer outra coisa. Aproveite para reelaborar as mágoas e ressentimentos, as explosões de raiva e a dor da ausência de limites nos relacionamentos amorosos, familiares ou profissionais. Porque há boas notícias: no período de 6 a 26 de abril, você ganhará um novo impulso e uma nova oportunidade para recompor os afetos, reescrever sua história e aplicar as mudanças que deseja.

Um ano de baila

A festa será comandada por Bruno Suman e Katia Suman. divulgação / divulgação

A festa Baila Comigo comemora o primeiro aniversário no sábado, dia 29, no Ocidente (João Telles 960 – Bom Fim). O evento foi pensado para o público 50+, mas agrada também muita gente que curte um espaço com lugar para sentar, música boa e horário mais cedo.

