Na coluna do último final de semana, trouxe a primeira parte de um roteiro por Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Neste fíndi, completo esse passeio com dicas de lugares delícia para refeições ou lanches. É um especial para guardar e usar na sua viagem!

E se prepare: vamos ter muitos outros roteiros como esse de demais destinos do nosso Rio Grande do Sul.

Papi Parrilla

Almoço oferece bufê com churrasco. sara bodowsky / Arquivo Pessoal

É daqueles lugares que já aviso: vá com bastante fome! No almoço, oferecem um delicioso bufê com churrasco. À noite, você confere pratos da parrilla e pizzas napolitanas.

Ambiente amplo, muitas vezes com música ao vivo. Instagram @papi.parrilla. Rua Quinze de Novembro, 1.525. Fone: (55) 3402-6960.

De La Neni

Lugar é um achado para quem gosta de assados preparados no capricho. sara bodowsky / Arquivo Pessoal

O restaurante é um verdadeiro refúgio aconchegante e com assados e vinhos preparados no capricho. O ambiente interno mistura as memórias da família proprietária com uma exposição de memorabília que faz a gente ficar um bom tempo curtindo as histórias.

Leia Mais Um lugar com marmitinhas orgânicas para conhecer e saborear em Porto Alegre

Já o pátio externo é uma delicadeza. Junto à parrilla, com mesas, plantas e luzinhas delicadas, faz a gente perder a noção do tempo em meio à boa conversa e ótima comida. Instagram @restaurante.deladeni. Rua Monte Caseros, 2.347. Reservas somente por WhatsApp: (55) 99663-1292.

Facturas Vô James

Local produz clássicos doces argentinos. sara bodowsky / Arquivo Pessoal

Os clássicos doces argentinos são produzidos com excelência na Facturas Vô James. A loja tem mesas para fazer um lanche gostoso, sozinho ou em família. Também é possível adquirir os produtos congelados – levar delícias para casa é o motivo pelo qual eu sempre viajo com meu cooler dentro do carro!

Leia Mais Um biscoito com sensação de aconchego: conheça a marca criada por duas irmãs em Porto Alegre

O lugar ainda oferece medialunas e empanadas. Instagram @facturasvojames. Rua Quinze de Novembro, 3.516. WhatsApp: (55) 99119-5655.

La Carmencita

Cardápio traz diversos pratos. sara bodowsky / Arquivo Pessoal

Não sei dizer qual o ambiente mais charmoso deste casarão antigo, bem no centro de Uruguaiana: o interno ou o amplo pátio. Na dúvida, vá mais de uma vez para curtir com toda a calma.