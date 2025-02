Arte no prato: como seu cardápio pode chegar à 14ª Bienal do Mercosul

Em 2022, dezenas de bares participaram com petiscos e drinks. Peri Ornellas / Divulgação

Se você, querida leitora ou leitor, tem um negócio de gastronomia aqui em Porto Alegre ou em Viamão, olha que oportunidade bacana: até o dia 4 de março você pode inscrever seu estabelecimento no Arte no Prato, um projeto complementar da 14ª Bienal do Mercosul. A ideia é criar um prato ou drink com o conceito dessa edição, “Estalo – Movimento, Atividade e Ativação”, e torná-lo disponível no cardápio durante a mostra, que ocorre de 27 de março a 1º de junho.

A proposta é estimular o setor de gastronomia e fortalecer a economia criativa. No lançamento, em 2022, dezenas de bares, cafés e restaurantes participaram do projeto.

Para se inscrever, basta acessar o site ou entrar em contato pelo e-mail artenoprato@bienalmercosul.art.br.

Margarita em dose dupla

Esse evento não pode ser a mais minha cara: um sábado que celebra o Dia Internacional da Margarita, o icônico e refrescante drink mexicano à base de tequila.

A comemoração vai ser no Press Bar Restaurante, espaço tão gostoso que fica na Rua Hilário Ribeiro, 281, e rola das 12h até as 23h.

Leia Mais Querida Quaraí: uma cidade que fica na memória e desperta a vontade de voltar

A dica é a dose dupla do drink mexicano durante todo o dia, desde a versão tradicional até opções com Aperol, melancia e outras criações. No cardápio serão oferecidos petiscos para harmonização. Os drinks custam a partir de R$ 35.

Já às 18h começa a música com a DJ Jade Primavera. Mais informações pelo Instagram @pressgastronomia.

De outros Carnavais

Folia terá Edu Moreira, Andréa Cavalheiro e André Nascimento. Thiago Teixeira da Silva / divulgação

O Carnaval está prometendo ser agitado e também nostálgico em Porto Alegre. E quem quiser garantir a dobradinha de baile das antigas mais transmissão do Oscar 2025 já pode garantir o ingresso para o Baile de Carnaval do Grezz, na noite de domingo, dia 2 de março.

Além do telão para torcer pela atriz Fernanda Torres e pelo filme Ainda Estou Aqui, a noite terá o grupo Samba pra Namorar, comandado por Andréa Cavalheiro e André Nascimento – ambos integrantes do Grupo de Harmonia da Escola de Samba Bambas da Orgia e da Samba pra Namorar –, e o talentoso Edu Moreira. A proposta é transportar o público para uma época de luxo, brilho e purpurina.

Leia Mais Conheça um dos meus lugares preferidos na zona sul de Porto Alegre

O Grezz fica na Rua Almirante Barroso, 328, Floresta, Porto Alegre. Ingressos de R$ 40 a R$ 70. Informações e reservas pelo WhatsApp (51) 98101-3125.

Rock na terra do vinho

Vera Loca é um dos destaques da programação em Bento. Luís Floriano / Divulgação

É claro que amo uma praia, mas sou igualmente fã das fugidas para a serra gaúcha no verão. E neste domingo tem uma oportunidade muito bacana para curtir Bento Gonçalves: é o Celebra Rock, que rola na Rua Coberta, ao lado da Casa das Artes, a partir das 14h.

Leia Mais Proposta da alta gastronomia contemporânea é uma das ótimas novidades para curtir na Capital

A entrada é gratuita e serão oito horas de programação com as bandas Vera Loca, Darwin e os Evoluídos – tributo aos Rebeldes, Dr. Robert, Miss Lexotan e participações especiais de Evandro Demari, Ricardo Siviero, Marco Esteban e Camila Farina, além de discotecagem.