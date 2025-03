De St. Patrick’s a feira artesanal: Porto Alegre terá eventos para todos os gostos

O evento também marca o aniversário de um ano do restaurante Molt Be, especializado em gastronomia catalã e que fica localizado dentro da floricultura.

Além dos já tradicionais chopes e drinks verdes, rola também a primeira edição do ano do Bazar Criativo, feira de produtos artesanais e autorais. A entrada é grátis e o evento rola das 9h às 18h30min.

Uma feira que é o paraíso para os artesãos

Anota aí: de 19 a 22 de março tem a Artesanal Sul , a maior feira voltada a artesãos e amantes das artes manuais aqui na região do Brasil. Vai ser no Centro de Eventos do BarraShopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300).

O evento também vai oferecer diversos cursos, a maior parte deles gratuitos. Os ingressos podem ser adquiridos durante o evento, na bilheteria do Centro de Eventos do BarraShoppingSul, com preços de R$ 20 inteiro e R$ 10 para quem tem direito a meia-entrada. Mais informações no site wrsaopaulo.com.br/artesanalsul.