Folia? Que nada! Confira lugares para descansar no Carnaval na Serra 

Essa dica é para o Carnaval – e vem antes para você ter tempo de se organizar: é o Monã Brasa & Blues, que ocorre no dia 1º de março, entre 12h30min e 16h.

A Monã é uma propriedade rural de base ecológica com 132 hectares no interior do município de Canela. Além do espaço oferecer hospedagem, também promove vivências como a desse evento, que reúne um menu delicioso produzido pela chef Arika Messa e música ao vivo com a banda Instrumental Best Dreams.

No cardápio, delícias como linguiça artesanal, costelão, pernil de cordeiro, bife de chorizo, arroz, feijão, farofa, chimichuri e vegetais grelhados na parrilla.

Os ingressos custam R$ 296 por pessoa. Crianças de seis a 12 anos pagam R$ 89. Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99919-3611. Bebidas e couvert musical são pagos à parte.

Folia? Que nada!

O Hotel Valle D’incanto, em Gramado, é um daqueles lugares de onde não temos vontade de sair. É um hotel “experiência”, com tudo pensado nos detalhes para o descanso, o prazer e a tranquilidade do hóspede. Justamente por isso já recebeu vários prêmios nacionais em rankings conceituados de hotelaria.

Nesse Carnaval, o hotel está oferecendo um pacote chamado Carnaval I’ncantado, com muitas degustações, vinhos, espumantes, além dos espetaculares café da manhã e chá da tarde. A música ao vivo, sempre presente – porém, com delicadeza – trará o equilíbrio entre marchinhas de Carnaval e muito jazz.

E para quem não for se hospedar, mas quiser curtir alguns momentos relaxantes no Valle D’incanto, pode reservar o chá da tarde ou uma mesa no restaurante do local, a Osteria di Lucca. O espaço estará aberto para atendimento externo, mediante reserva e conforme capacidade.

A programação de Carnaval do hotel Valle D’incanto tem início no dia 28 de fevereiro e segue até 4 de março. Mais informações e reservas no site hotelvalledincanto.com.

Na beira do Guaíba

Nossa escolha foi a costelinha de porco ao molho barbecue. Ricardo Rangel / divulgação

Você já foi ao Cais Embarcadero após a reabertura? Pois vá! O espaço está renovado e é uma ótima opção ao ar livre aqui na Capital.

São várias operações bacanas por lá. E na última semana fui conferir o almoço executivo do Wills Bar. Fiquei surpresa – escolhi o combo com costelinha de porco ao molho barbecue (R$79,90), que vem muito bem servida. Juro, podia ter dividido o prato e estaria satisfeita. Vem com entrada, acompanhamento e sobremesa. Para o happy hour (ou almoço, dependendo da sua escala de trabalho no dia), a dica é o chope perfeitamente gelado da casa.

Disponível de terça a sexta-feira, das 11h30min às 15h (exceto feriados), o menu oferece combos completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 69,90.

O Cais Embarcadero fica na Av. Mauá, 1.050. Reservas e informações pelo (51) 99609-3885 ou no perfil @willscaispoa.

Sushi em casa

Restaurante oferece delivery do cardápio também no almoço. divulgação / divulgação

A coluna deste fíndi tem mais uma dica para o almoço, agora também em casa: os combos e pratos à la carte do Sushi Lab by Cris Meotti. Desde janeiro a casa oferece delivery de todo o cardápio também ao meio-dia. E o mais bacana é que tem opções para uma pessoa só, como combos a partir de 12 peças.

O Sushi Lab é um ótimo restaurante de culinária japonesa contemporânea. Além do delivery, vale visitar também o local e curtir o espaço. Oferece almoço das 11h30min às 14h e jantar das 18h às 22h30min, de terça-feira a sábado, na Rua Carlos Von Koseritz, 1.591.