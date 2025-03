Pizza de sardinha: uma delícia para se jogar com paixão em Porto Alegre

A versão clássica com sardinha. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Se você foi criança nos anos 1980 ou 1990, deve lembrar daquela pizza de sardinha, com massa alta e fofinha, tão característica dos aniversários daquela época. Eu, que sempre fui mais fã de salgados do que de doces, me jogava com paixão nessa delícia.

Então, se você também ficou com água na boca com essa lembrança, anota a dica: o Terezas Café tem essa e outras delícias para degustar no local ou para encomendar em casa.

A pizza de sardinha inteira (R$ 55) é produzida sob encomenda e tem a cara de lanche em família ou encontro entre amigos. Para quem gosta de um docinho, o bolo com massa de cacau e calda de brigadeiro (R$ 72) é uma opção.

O cardápio do local é amplo, e a maior parte dos produtos é feita na própria cozinha – como a foccacia dos sanduíches, por exemplo. Também oferece almoço caseiro e espaço para coworking, com wi-fi e tomadas.

Funciona de segunda a sábado, das 11h às 18h, na Rua Giordano Bruno, 318. A casa tem acessibilidade para cadeirantes e clientes com pouca mobilidade, além de atender pessoas surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais. WhatsApp (51) 3237-6218. Conheça mais pelo Instagram @terezascafe.

Fantasia em Gramado

O evento ocorre no complexo do Lago Joaquina Rita Bier, na cidade serrana. Cleiton Thiele / Divulgação

Para quem quer fugir (um pouco!) do calor, uma sugestão é o Gramado Fantasia 2025 – um dia inteiro de programação para aproveitar com a família. Das 11h às 19h, o evento ocorre no Território Criativo Vila Joaquina, no complexo do Lago Joaquina Rita Bier (Rua Leopoldo Rosenfeld, 818).

Vai rolar apresentação do Bloco do Dionísio, músicas carnavalescas, brinquedos infláveis, oficinas culturais e praça de alimentação. Toda a programação é gratuita.

Fusão de sabores

Menu japonês tem influência de vários países. Mizu / Divulgação

O bairro Boa Vista, na Capital, recebeu uma nova opção de gastronomia asiática: o restaurante Mizu, totalmente remodelado, agora está na Rua Anita Garibaldi, 1.865.

O menu japonês tem influências de vários outros países asiáticos, oferecendo pratos quentes e frios. O espaço também conta com o wine bar, que além de drinks, oferece vários vinhos Máscara de Ferro – rótulos de alta qualidade com produção no Vale dos Vinhedos.

O Mizu funciona de segunda a sábado, das 17h30min às 23h30min. Até as 19h o local oferece happy hour com um menu diferenciado. Mais informações no Instagram @mizurestaurante e @mascaradeferro.oficial.

Novo formato

O Butiá fica às margens do Guaíba, em Itapuã, Viamão, e passa a ter agendas esporádicas. Henrique Theo Möller / Divulgação

O espaço O Butiá, em Itapuã, Viamão, vai mudar o formato de operação e fará a despedida durante o Carnaval – no sábado, domingo e segunda-feira (3).

A agenda se inicia no sábado com um set de música eletrônica com o DJ residente Gustavo Bassani, a partir das 16h. No domingo, às 18h, o quarteto formado por Nico Bueno, Nicola Spolidoro, Luke Faro e Ronaldo Pereira interpreta clássicos e standards do jazz.

A programação termina na segunda-feira, com a banda Marmota, que iniciou o jazz no local, voltando para uma última apresentação às 18h. Durante os três dias, O Butiá abre a partir das 12h. Ingressos custam R$ 120 e podem ser reservados pelo site obutia.com.

O espaço é uma antiga fazenda às margens do Guaíba, distante cerca de uma hora de Porto Alegre. Durante 12 anos foi destino para quem queria passar uma tarde em contato com a natureza, boa música e experiências gastronômicas ao ar livre nos fins de semana.