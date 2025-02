Querida Quaraí: uma cidade que fica na memória e desperta a vontade de voltar

Vista para o palco de diversas lendas gaúchas. Sara Bodowsky / arquivo pessoal

Distante cerca de 600 quilômetros de Porto Alegre, Quaraí foi uma descoberta inesperada em meio à minha viagem pela fronteira com a Argentina e o Uruguai. A cidade fica no meio do caminho entre Uruguaiana e Santana do Livramento – é onde encontramos o lendário Cerro do Jarau. E, como diz o hino da cidade, a “querência querida” Quaraí marca a memória e fica sempre a vontade de voltar.

Cerro do Jarau

O Cerro é uma formação rochosa de uma cadeia de morros com aproximadamente 200 metros de altura e é berço de várias lendas gaúchas, entre elas a da Salamanca do Jarau – que mistura a força e a história dos povos originários com a chegada dos espanhóis e portugueses à região.

E foi uma emoção sem tamanho ficar hospedada justamente em frente ao Cerro. A fazenda Santa Rita do Jarau tem um chalé lindo e confortável, todo pensado nos detalhes para descansar. A família que administra o local leva o café da manhã para os hóspedes em uma cesta com produtos locais, tudo fresquinho e delicioso. Aí, sem pressa, é curtir um mate olhando para esse tanto de história ali em frente, sabe?

O espaço também oferece turismo rural, camping, cavalgadas e passeios ao Cerro do Jarau. Informações pelo perfil do Instagram @santarita.jarau ou pelo WhatsApp (55) 99680-6893.

Delícias gastronômicas

Hambúrguer é uma boa pedida. Sara Bodowsky / arquivo pessoal

A área urbana de Quaraí, que faz fronteira com Artigas, no Uruguai, fica a 20 minutos da propriedade. Vale a visita. No lado brasileiro, a dica é a Canelo’s, com hambúrgueres e gelatos artesanais muito gostosos.

É bacana ficar um tempo ali, degustando as delícias e observando a mistura do português com o espanhol, tão característica dessa nossa fronteira. Aí, anda um pouquinho, atravessa o Rio Quaraí e já entra em Artigas, no Uruguai. Não é preciso fazer imigração – o trâmite só é necessário se você decidir seguir para o interior do país vizinho.

Museu em Artigas

Local é aberto ao público. Sara Bodowsky / arquivo pessoal

Ande um pouco pelas ruas uruguaias bonitas, curta as casinhas antigas devagarinho e se prepare para a mesma surpresa que tivemos: o Museu Histórico Departamental de Artigas (Calle Jose Pedro Varela, 278). Riquíssimo em história, arqueologia e paleontologia, é um espaço aberto ao público, novíssimo e com vários objetos que contam muito da história da região.

Curtiu? Se quiser conferir mais imagens desse roteiro, te convido a conferir o primeiro vídeo do meu perfil do Instagram, no @SaraBodowsky. E tem muitos outros destinos por lá também!

