Por que Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025?

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", cuja atuação rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Alile Dara Onawale / Divulgação

Enfim, totalmente indicada. Fernanda Torres foi lembrada para a categoria de melhor atriz no Oscar 2025 por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Foi também a consagração de uma campanha impecável, em que ela se envolveu desde o início.

O longa dirigido por Walter Salles concorre ainda em outras duas categorias: melhor filme e melhor filme internacional. Na disputa pela estatueta, Fernanda enfrentará Demi Moore (A Substância), Mikey Madison (Anora), Karla Sofia Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).

No longa que adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva, Fernanda vive Eunice Paiva. Ela foi esposa de Rubens Paiva, morto pelo regime militar durante a ditadura, e se tornou uma advogada reconhecida por sua luta pelos direitos humanos no Brasil.

As indicações são resultados de um forte trabalho da equipe, que se desdobrou em eventos ao redor do mundo para promover o filme presencialmente. Fernanda teve um papel importante também nesta parte.

A atriz se entregou à campanha do filme, concedendo entrevistas para veículos internacionais e participando de festivais e exibições do longa.

O crítico de cinema e youtuber Waldemar Dalenogare Neto, que integra a Critics Choice Association e é autor do livro Histórias do Oscar: Os Anos Iniciais (2019), recorda que, no final do ano passado, Fernanda não era preferência dentro da distribuidora Sony Pictures Classics. A empresa via em Tilda Swinton uma viabilidade maior pelo filme O Quarto ao Lado.

Conforme Dalenogare, Fernanda conseguiu essa vaga aos poucos. Ele aponta que a atriz obteve destaque nos Estados Unidos não só durante o período de quase um mês participando de eventos entre Los Angeles e Nova York, mas especialmente quando recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama.

— Ali se notou que ela poderia ter um suporte bem grande nos EUA. A categoria de melhor atriz estava recheada de nomes de grande visibilidade — destaca. — O contexto de vitória no Globo de Ouro fez com que ela tivesse chances reais de indicação: quem não tinha assistido ao filme, foi buscar. O período maior de votação também fez toda a diferença. É algo histórico, que merece ser celebrado pela dificuldade deste feito.

Sobre o período de campanha, Fernanda brincou em entrevista ao jornal O Globo: "Meu trabalho virou maquiagem, cabelo e look".

Atriz se aproximou das novas gerações

O carisma de Fernanda é um caso à parte na campanha: a atriz costuma esbanjar bom humor e respostas afiadas nas entrevistas. Ao mesmo tempo, sua espontaneidade é aclamada pelo público brasileiro.

Por conta de memes e cortes de seus trabalhos nas séries Os Normais e Tapas & Beijos, além de entrevistas antigas sendo recicladas em vídeos virais, Fernanda se aproximou das novas gerações nas redes sociais. Isso se refletiu em uma publicação no Instagram em 18 de novembro.

O perfil oficial do Oscar, The Academy, postou um registro de Fernanda Torres na entrega do Governors Award que chegou a 3 milhões de curtidas, com centenas de milhares de comentários empolgados de brasileiros.

A partir daí, a imprensa internacional percebeu que qualquer postagem nas redes sociais com a foto da atriz garantiria curtidas. Desde então, em muitas postagens sobre o Oscar 2025, a mídia internacional utiliza fotos de Fernanda ou de Ainda Estou Aqui como meio de atrair o expressivo engajamento brasileiro. Indiretamente, isso chama atenção para o filme.

Atuação aclamada

A campanha não se sustentaria se o trabalho no filme não fosse primoroso. A atuação da atriz foi bastante elogiada pela crítica internacional.

A Variety, por exemplo, destacou que a atriz realizou um trabalho “soberbo”, enquanto a IndieWire classificou a interpretação como “espetacular”, que “possui força e estoicismo fenomenais que tornam cada momento de dor ainda mais comovente".

O New York Times disse que Fernanda "chama a atenção de Hollywood como uma potencial candidata à disputa da cobiçada estatueta dourada, graças a um papel que provocou uma febre cinematográfica — e um acerto de contas — no maior país da América Latina".

Para Daniela Israel, CEO da produtora Bactéria Filmes, Fernanda realizou um trabalho de competência, dedicação e esforço:

— Eunice não podia extravasar (as emoções). Então, Fernanda precisava conter toda aquela frustração e preocupação da personagem, e a gente precisava ver ela se contendo. Foi um desafio dar o peso que essa personagem precisava.

Daniela acrescenta ainda que Fernanda acertou em sua gestão de carreira:

— Temos muitas discussões sobre, por exemplo, as roupas que Fernanda vestia, que eram coerentes com o filme e com a personagem. Ela sempre respeitou a trajetória de Eunice.