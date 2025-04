Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, a produção é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, estreia no próximo domingo (6), no catálogo da Globoplay. A adição ocorre após a retirada do filme dos cinemas, após seis meses em cartaz.