Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 9 de abril

Estreia nesta semana o terror Desconhecidos, escrito e dirigido por JT Mollner O filme tem a intenção de apresentar o público à uma dramatização dos últimos meses conhecidos de um assassino em série, começa com um caso isolado e rapidamente se transforma em uma onda de assassinatos brutais.

A outra novidade nas telonas de Passo Fundo é Código Alarum, ação protagonizada pelo veterano Sylvester Stallone e conta com a brasileira Isis Valverde no elenco. Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 9 de abril.

Código Alarum

Joe e Lara são agentes secretos que vivem fora do radar, mas quando saem de férias com amigos se tornam alvos de uma caçada brutal. Suspeitos de estarem ligados à Alarum, uma rede secreta de espiões, o casal é forçado a fugir, sem saber em quem confiar. Perseguidos por inimigos implacáveis e em um mundo de mentiras e traições, eles são obrigados a duvidar até mesmo de seus próprios aliados. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 17h15min, às 19h15min e às 21h15min (todos os dias)

Desconhecidos

Um predador implacável persegue uma mulher ferida pela natureza selvagem do Oregon. Ela faz o possível para se manter um passo à frente de seu agressor, mas a cada momento de tensão, sua força diminui e sua capacidade de sobreviver é cada vez mais comprometida. O agressor, um homem com uma missão cruel, está determinado a capturar sua presa, e é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 16h15min, às 18h45min e às 20h45min (todos os dias)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 15h, às 17h10min, às 19h20min e às 21h30min (exceto fim de semana), às 14h, às 16h10min, às 18h20min e às 20h30min (sábado e domingo)

: às 15h, às 17h10min, às 19h20min e às 21h30min (exceto fim de semana), às 14h, às 16h10min, às 18h20min e às 20h30min (sábado e domingo) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (exceto fim de semana), às 14h, às 15h15min, às 16h, às 18h e às 20h (sábado e domingo)

Novocaine: A Prova de Dor

Nathan Caine possui uma condição rara que faz com que ele não sinta dor. Quando a garota dos seus sonhos é sequestrada, ele transforma sua incapacidade de sentir dor em uma vantagem inesperada na luta para resgatá-la. A classificação é 18 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (quinta, segunda e terça-feira) e às 21h30min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

: às 21h20min (quinta, segunda e terça-feira) e às 21h30min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 20h30min (exceto fim de semana) e às 21h (sábado e domingo)

Resgate Implacável

Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou a profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra, que se estende além do que ele imaginava. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 16h30min (quinta, segunda e terça-feira) e às 16h40min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

: às 16h30min (quinta, segunda e terça-feira) e às 16h40min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h45min, às 19h e às 21h15min (todos os dias)

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 14h10min e às 19h (quinta, segunda e terça-feira) e às 14h20min e às 19h10min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

: às 14h10min e às 19h (quinta, segunda e terça-feira) e às 14h20min e às 19h10min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 15h, às 17h e às 19h (sábado e domingo), às 16h30min e às 18h30min (exceto fim de semana)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)