Fisiculturista e ator da Netflix morre aos 44 anos enquanto treinava na esteira

Pirbazari, nascido em Teerã, no Irã, era conhecido por sua dedicação ao fisiculturismo e por sua atuação na série alemã Dogs of Berlin, lançada pela Netflix em 2018. Além disso, ele havia recentemente trabalhado no filme Haps, no qual interpretava um prisioneiro. O longa estava previsto para ser lançado no final do mês passado.