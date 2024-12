Feito em casa: família investe em produtos veganos e vegetarianos em Porto Alegre

A Deleite-se começou no ano passado pelas mãos da Sabrina Fonseca, que, depois de dois burnouts trabalhando em uma empresa multinacional, resolveu empreender.

Com dois filhos pequenos em casa, vegetariana desde 2009 e vegana há dois anos, teve o apoio do marido, Felipe Soares, para juntos abrirem uma empresa especializada em produtos de origem vegetal sem glúten (não é indicado para celíacos) e, é claro, sem lactose.

Provei alguns produtos e na hora pensei: preciso apresentar para os meus leitores. Porque não é preciso ser vegano ou vegetariano para curtir boa comida como esta. E os produtos da Sabrina e do Felipe são de uma qualidade ímpar.

Minha sugestão começa pelo pão (um dos melhores que já comi), passando pela pizza (o sabor da massa é espetacular) e fechando nas pastinhas vegetais. Ah, e para quem gosta de leite de amêndoa, o da marca é feito com muita delicadeza. Também tem opção de doces variados.

As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99146-9824 ou pelo perfil do Instagram @deleitese2023.

Natal verde

O visual da Granja Lia, no Lami, local do evento do dia 15. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

A região no extremo sul da cidade está promovendo o Encontro de Natal no dia 15 de dezembro, domingo, das 15h às 20h, na Granja Lia (Estrada São Caetano, 3.000, Lami).

Vai rolar presépio vivo, visita do Papai Noel, apresentação de coral, oficinas, entre outros. Os ingressos individuais custam um quilo de alimento perecível mais um brinquedo, ou R$ 10.

Famílias de até quatro pessoas pagam R$ 10 ou dois quilos de alimentos perecíveis + dois brinquedos. Contatos com Isabel (51) 99997-8530 ou Noara (51) 99691-8619.

Café de verão

A William & Sons Coffee Co., uma das marcas pioneiras em oferecer café de qualidade para a rotina do gaúcho, traz um lançamento muito esperado neste verão: bebidas já superconhecidas mundo afora, o Iced Salted Caramel Latte (espresso, leite e xarope de caramelo salgado) e o Iced Pumpkin Spice Latte (com o xarope de abóbora com especiarias).

E, por último, um que promete ser meu preferido – e olha que sou fã do café passadinho ou no máximo o cold brew (método de extração de café a frio): o Iced Banana Latte, feito com xarope de banana. A banana, essa fruta versátil, está cada vez mais ganhando espaço em todos os tipos de cardápio. Todas as bebidas custam R$ 23 e podem ser preparadas com leite vegetal.

As novidades e também os cafés tradicionais estão disponíveis em Porto Alegre nos endereços da Rua Dinarte Ribeiro, 214 (segunda a sábado, das 10h às 19h) e da Rua Pedro Ivo, 492 (terça a sábado, das 10h às 18h). A William & Sons tem também uma loja em Gramado, na Rua Largo Cláudio Pasqual, 55 (quarta à segunda-feira, das 10h às 19h). Perfil do Instagram: @williamsonscoffee.

O Vale de volta

Aos poucos o Vale do Taquari está retomando seu potencial turístico – e que potencial. Cidades com natureza exuberante, espaços ao ar livre e gastronomia deliciosa. E também muita cerveja, afinal, essa região de imigração predominantemente alemã é cervejeira por essência.

Em novembro, visitei Teutônia, Estrela e Colinas e encontrei lugares prontos para receber o turista. Então, minha dica: olhe para essa região quando você pensar em um fim de semana, um bate e volta ou até um período mais longo.