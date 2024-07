Quando falamos em imigração alemã, uma dica para voltar no tempo é o Castelinho Caracol, em Canela. O lugar é uma das primeiras casas construídas na cidade, toda em madeira de araucária, sem pregos, só com encaixes e parafusos. Dentro, uma infinidade de objetos antigos, perfeitamente conservados, relembram a história dos imigrantes alemães naquela região do Estado.