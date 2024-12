"Roteiro" completa uma década descobrindo sabores e histórias pelo Rio Grande do Sul

No último dia 4 de dezembro, nosso Roteiro, também conhecido como Roteiro da Sara, completou 10 anos. E comemorei como mais gosto – viajando pelo nosso Rio Grande do Sul, descobrindo sabores e histórias. Passei por Itaqui, Uruguaiana, Quaraí e Santana do Livramento. Foram oito dias na estrada e mais de 2 mil quilômetros percorridos.

E todas essas viagens vão virar vídeos no meu Instagram (@SaraBodowsky) e também dicas na nossa página em Donna. Por enquanto, você já pode “maratonar” a viagem nos destaques do perfil, onde estão arquivados à disposição os stories. Aos poucos, vou postar os vídeos. Te convido, sempre, a viajar comigo!

Mulheres e cerveja

Bebidinhas com moda, arte e artesanato neste domingo. Festival Mulher Cervejeira / divulgação

Para relaxar dessa correria insana que todo final de ano nos traz, rola neste domingo um encontro colaborativo entre a Feira Realiza e o Festival Mulher Cervejeira. Será na Rua Bento Figueiredo, esquina com a Rua Felipe Camarão, no bairro Bom Fim, das 11h às 21h.

Nas torneiras, serão oferecidos oito estilos, todos produzidos por mulheres: desde Pilsen, Weiss, APA, IPA até Dry Stout e Gose Goethe, uma cerveja com adição de uva. Para quem curte drinks, terá um especialmente preparado para o evento.

Ainda estarão por lá expositoras de moda, arte e artesanato. Na gastronomia, as comidinhas veganas da Pitanga Gastronomia e os comércios locais – Decalir Pizzas, Bier POA e El Churrero. Na música, samba e brasilidades com Roberta Moura e Trio Mandê.

Feira de design

Serão pelo menos 50 expositores, além de oficinas criativas. Open Design Independente / Divulgação

Com o Natal chegando, fica a sugestão: que tal presentear com produtos idealizados e produzidos por designers e artesãos?

No sábado e no domingo, rola a Feira Open Design no Pátio 24 (Rua 24 de Outubro, 1.454, Auxiliadora), das 14h às 20h. Pelo menos 50 marcas estarão reunidas, expondo criações de acessórios, brinquedos, papelaria, objetos de decoração e outros mais.

No sábado, o público poderá participar de duas oficinas criativas: Bola de Natal com Barbante, às 14h, e Miniaturas em Biscuit: Adornos Natalinos, às 16h. As inscrições, os valores e os detalhes de cada oficina podem ser conferidos no site oficial do evento, o opendesignindependente.com.br.

Já no domingo, às 18h30min, tem show da banda With The Beatles, com arrecadação de brinquedos para a Casa da Criança. Tem estacionamento próprio (cobrado) e é pet friendly.

Bailando no domingo

A DJ Katia Suman, uma das idealizadoras da Baila Comigo. HENRIQUE FORTES DOS SANTOS / divulgação

As festas para público 40+ e 50+ chegaram com tudo. Com músicas legais dos anos 1980 e 90 e também opções atuais, a proposta é colocar todo mundo para dançar, sem começar tão tarde e com mesas e cadeiras nos ambientes.

No domingo, no Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960, Bom Fim), rola a última Baila Comigo do ano em Porto Alegre. O projeto, que começou em março e traz à frente os DJs Katia Suman e Bruno Suman, toca muita música boa e começa num horário ótimo: às 18h. O restaurante do bar estará funcionando com lanches e carta de vinhos completa.