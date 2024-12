Ex-lateral do Grêmio está perto de assinar com o Coritiba

Rafinha atuou pelo Tricolor em 2021. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Ex-lateral do Grêmio, Rafinha está a um passo de voltar ao Coritiba, clube que o revelou. Aos 39 anos, o jogador não renovou seu contrato com o São Paulo e optou por retornar ao Coxa para a temporada de 2025, conforme noticiado inicialmente pelo ge.globo.

Atualmente de férias na Alemanha, Rafinha é aguardado para assinar com o clube paranaense. A proposta, que visa contar com o atleta até o final da Série B, foi decisiva na escolha do profissional.

Inicialmente, ele tinha um acordo verbal para estender seu contrato com o São Paulo por três meses, o que o manteria no clube até o término do Paulistão.

No entanto, o projeto apresentado pelo Coritiba, focado em resgatar a identidade do clube e obter resultados expressivos, foi fundamental para sua decisão.



O técnico Mozart, que estará à frente do Coritiba na próxima temporada, teve um papel crucial nas negociações, mantendo conversas com Rafinha nas últimas semanas.

A interação direta entre o técnico e o jogador é uma estratégia do comandante, e foi um fator importante para o fechamento do acordo.



Rafinha, que é natural de Londrina, teve uma passagem marcante pelo Coritiba entre 2004 e 2005, jogando 51 partidas, marcando cinco gols e conquistando o título paranaense. Sua transferência para o Schalke 04, em 2005, por 5 milhões de euros, deu início à sua carreira internacional.

Mais tarde, voltou para o Brasil para atuar no Flamengo, passou pelo Grêmio e estava no São Paulo na última temporada.