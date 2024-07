O Ministério da Saúde lançou novo edital do programa Mais Médicos voltado à assistência dos povos tradicionais nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). No total, são 196 vagas disponíveis — algumas delas para atuação em territórios indígenas do RS. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho na página do programa.