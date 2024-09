Inversão da pirâmide etária já é realidade no RS e impõe desafios aos governos locais

Um dos maiores desafios a serem enfrentados no Rio Grande do Sul nos próximos anos é a inversão da pirâmide etária. Com isso, teremos uma população com mais idosos do que crianças e adolescentes, e no Estado essa transição está acelerada. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a população brasileira deve parar de crescer em 2041, quando o país atingir seu máximo de 220,4 milhões de habitantes, conforme a estimativa.