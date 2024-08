A população brasileira deve parar de crescer em 2041, quando o país atingir seu máximo de 220.425.299 habitantes, conforme previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Após o pico, o número deve começar a reduzir, chegando a 199.228.708 em 2070. Segundo o Censo Demográfico 2022, no Brasil são 203.062.512 de habitantes atualmente e no Rio Grande do Sul 10.880.506 habitantes.