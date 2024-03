A quantidade anual de nascidos vivos diminuiu 15,5% no Estado entre 2003 e 2022, enquanto o número de óbitos da população geral aumentou 46,9% no período. Os dados fazem parte da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil - 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (27). O trabalho reúne informações de nascimentos, casamentos civis, óbitos, óbitos fetais e divórcios no país.