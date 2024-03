Por cinco vezes entre 2017 e 2022, sendo três delas consecutivas, março foi o mês em que o Rio Grande do Sul teve a maior quantidade de nascimentos. Em 2022, representaram 9,38% (11.309 pessoas) dos registros no Estado durante todo o ano. Os dados são da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgada nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).