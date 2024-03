As brasileiras estão tendo cada vez menos filhos. O número de filhos por mulher caiu 13% nos últimos cinco anos. No entanto, o número teve um crescimento expressivo em uma única faixa etária, daquelas com mais de 40 anos — mostrando que a tendência de postergar a gravidez segue entre as brasileiras e está relacionada ao aumento da escolarização e à maior participação no mercado de trabalho.