O Rio Grande do Sul tem 42,1% dos municípios com 100% de suas crianças até cinco anos registradas no cartório. Esse é o melhor resultado do país, seguido por Santa Catarina (30,5%) e Minas Gerais (30,0%). As informações são do Censo Demográfico 2022 Registro de Nascimentos, com dados divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).