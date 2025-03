Campanha da Fraternidade vai tratar de preservação ambiental

Cartaz de divulgação da campanha de 2025. CNBB / Divulgação

A preocupação com as mudanças climáticas não é só dos governos que precisam socorrer a população em caso de desastres ambientais. Pela emergência que o planeta está vivendo, preservação ambiental será o tema da Campanha da Fraternidade deste ano. Com o título Fraternidade e Ecologia integral, a campanha será lançada nesta quarta-feira (5) no Rio Grande do Sul, em ato com a presença do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime Spengler.

O lançamento da Campanha será num lugar simbólico: salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Rua Marechal Mallet, 112, no bairro Harmonia em Canoas). O local foi alagado na enchente de 2024 e, na sequência, serviu de ponto de socorro à população afetada como centro de distribuição de alimentos, agasalhos, material de limpeza, móveis e eletrodomésticos para reequipar as residências atingidas e dar condições dignas de habitação para as famílias flageladas no retorno a suas residências.

A Campanha da Fraternidade é uma iniciativa anual da CNBB, realizada entre a Quarta-Feira de Cinzas e a Páscoa. Nesses 40 dias, todas as igrejas devem abordar o tema escolhido. Em 2025, o objetivo é conscientizar a população a adotar atitudes concretas de cuidado integral da preservação da natureza e do uso responsável dos recursos do meio ambiente.

Com as mudanças climáticas e as frequentes crises ambientais, a campanha pretende mobilizar a sociedade para a adoção de atitudes preservacionistas, projetos de regeneração ambiental em regiões atingidas por catástrofes climáticas, estímulo à reciclagem de resíduos, produção orgânica e ecológica, conhecimento dos biomas e ecossistemas e projetos econômicos sustentáveis de inclusão social.

Além de mobilizar as comunidades da Igreja Católica Apostólica Romana, a ação terá adesão de outras denominações religiosas que irão se somar a essa iniciativa. Segundo o Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Cardeal Spengler, “cuidar da casa comum é uma missão de todas as religiões e de toda a humanidade”.