O Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de localidades quilombolas na Região Sul, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são referentes ao Censo Demográfico 2022, com o recorte Quilombolas: Primeiros Resultados do Universo, que investigou pela primeira vez na história, o pertencimento étnico quilombola dos moradores dessas áreas e recenseou mais de 1,3 milhão de pessoas quilombolas no Brasil.